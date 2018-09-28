Модернизация аэропорта Бодайбо на севере Иркутской области обойдется в 1,8 млрд руб.

ИРКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Грунтовую взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта в городе Бодайбо на севере Иркутской области планируется реконструировать в 2021-2022 годах, вложив в модернизацию аэропорта 1,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в администрации города.

Сейчас на взлетную полосу в Бодайбо может садиться только устаревший самолет Ан-24, а когда полосу размывает дождями, аэропорт не принимает рейсы.

"1,4 млрд рублей планируется направить из федерального бюджета именно на реконструкцию ВПП, а группа "Полюс" на себя берет строительство нового терминала, это порядка 400 млн рублей. В октябре еще будут согласительные комиссии, но то, что движение идет в позитивную сторону, это факт. Возможно, к концу года у нас будет уже более точная информация, если выделение финансирования будет подтверждено, то в 2021-2022 годах работы начнутся", - уточнили в администрации.

В утвержденном проекте федерального бюджета на 2019-2021 предусмотрено 1,22 млрд рублей еще на один региональный аэропорт Иркутской области, который находится в Братске.

Бодайбо - центр золотодобычи Иркутской области. В городе проживает более 13 тыс. человек. Автомобильное сообщение с Бодайбо непостоянно из-за недостроенного моста через реку Витим, летом и зимой работают переправы. Связь с областным центром в основном обеспечивает авиация, однако из-за того, что грунтовая ВПП размывается дождями, авиасообщение периодически нарушается.

Аэропорт города находится в частной собственности. Его владельцем является компания "Ленсиб", принадлежащая крупнейшему в стране золотодобытчику - компании "Полюс".