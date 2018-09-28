Губернатор Новосибирской области сформировал основной состав нового правительства

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о формировании основного состава правительства региона. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства региона.

"Cформировать правительство Новосибирской области и утвердить прилагаемый состав правительства Новосибирской области", - говорится в документе.

Должность первого заместителя губернатора сохранил Юрий Петухов, который до перехода в правительство возглавлял избирательную комиссию Новосибирской области. Помимо него, у Травникова еще четыре заместителя, среди них только один новый - экс-министр природных ресурсов региона Александр Дубовицкий.

Свои посты сохранили и большинство региональных министров. Покинул правительство министр здравоохранения области Олег Иванинский, на место которого назначен главвврач Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов. Как уточнил ТАСС источник в органах власти, Иванинский покинул пост по собственному желанию, он руководил Минздравом области с 2014 года. Ранее его политику неоднократно критиковали областные депутаты и общественники, недовольство работой Иванинского высказывал и экс-глава региона Владимир Городецкий.

В документе также сказано, что три члена правительства - министр строительства Иван Шмидт, министр образования Сергей Федорчук и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов, остаются в статусе исполняющих обязанности. Ранее Травников сообщал журналистам, что основной состав правительства сформирует к концу сентября, а окончательно утвердят его до конца года.

Выдвинутый "Единой Россией" Андрей Травников 9 сентября получил на выборах главы региона 64,52% голосов. Второе место занял кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Дмитрий Савельев (17,35%), третье - вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов ("Справедливая Россия", 11,73%), четвертое - кандидат от партии "Народный альянс", замдиректора по развитию в компании "Центр правовой помощи" Георгий Михайлов (3,39%). Досрочные выборы в Новосибирской области были назначены в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого, в октябре 2017 года. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо- Западном федеральном округе, был мэром Вологды.