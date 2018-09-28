Доля медицинской промышленности в Новосибирской области вырастет вдвое к 2030 году

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Доля медицинской промышленности в общей доле обрабатывающей промышленности Новосибирской области к 2030 году вырастет вдвое. Об этом в пятницу сообщил журналистам врио министра промышленности, торговли и развития Новосибирской области Николай Симонов.

"За 2017 год медицинской продукции в Новосибирской области выпущено на сумму около 12,7 млрд рублей, то есть, сегодняшняя доля - это 2,8%. К 2030 году доля ее [медицинской промышленности] составит 5%. В деньгах, по сегодняшним ценам, это будет около 30 млрд рублей. Это очень серьезно на фоне других сфер промышленности", - сказал Симонов.

По его словам, медицинский рынок в Новосибирской области считается одним из самых динамичных и быстро развивающихся, и в ближайшие годы будет только расти. "Последние 3-4 года отрасль хорошо развивается, и мы считаем, что она и дальше будет развиваться опережающими темпами", - добавил он.

По данным минпромторга Новосибирской области, медицинские предприятия региона производят почти четверть фармацевтической продукции и 38% медицинских изделий и оборудования всего Сибирского федерального округа . На медицинских предприятиях Новосибирской области работают почти 4 тыс. человек. Кроме того, в Новосибирске работает медицинский промышленный парк, где различные компании выпускают протезы-имплантаты суставов, внешние экзопротезы и биодеградируемые конструкции для травматологии и ортопедии, стоимостью в среднем на 25-30% ниже, чем у импортных аналогов.