Три человека погибли в ДТП с "КамАЗом" в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Семья из трех человек, в том числе шестилетняя девочка, погибла в ДТП с "КамАЗом" в Назаровском районе Красноярского края. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

"По предварительным данным, на 52 км автодороги Ачинск - Ужур - Троицкое водитель грузового автомобиля "КамАЗ" при повороте налево не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Lada, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 31-летний водитель и двое пассажиров, 53-летняя женщина и шестилетняя девочка скончались на месте происшествия. Все они члены одной семьи", - сообщили в главке.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.