Почти все квартиры повреждены в результате пожара в пятиэтажке в Томске

ТОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар, который произошел в четверг, повредил 116 из 122 квартир в пятиэтажке в Томске на территории Академгородка, в сгоревшем доме зарегистрированы 287 человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в мэрии Томска.

"В настоящий момент, по уточненным данным, от огня и воды пострадали 116 из 122 квартир. Основные разрушения пожаром нанесены 43 жилым помещениям на мансарде. В доме официально были зарегистрированы 287 жителей. Информация о фактическом проживании будет уточнена сегодня до вечера", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, к обследованию дома в Академгородке привлекут специалистов Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). На объекте работают эксперты лаборатории МЧС, они должны дать предварительное заключение о безопасности нахождения в доме.

Согласно данным горадминистрации, в числе жильцов дома 65 детей, два инвалида. Одна из семей, проживавших в доме, воспитывает шесть детей. Есть договоренность с Сибирским отделением РАН о предоставлении для погорельцев 30 номеров вместимостью 84 человека. Администрация города готова предоставить погорельцам помещения городского маневренного фонда.

Как сообщили ТАСС в Томском научном центре СО РАН, в сгоревшем доме 30 квартир было ведомственных, в них проживали семьи молодых ученых, сам дом был долгостроем. "Ранее на территории Академгородка имелась пристройка к общеобразовательной школе, строительство которой не было завершено в девяностые годы из-за финансовой нестабильности. Долгострой реконструировали, перевели в жилой фонд, вся проектная документация прошла в установленном порядке экспертизу. Жилой дом был введен в эксплуатацию в сентябре 2010 года", - рассказали в научном центре.

Пожар в жилом доме в Томске на территории Академгородка в Советском районе произошел 27 сентября на площади 500 кв. м. Из здания были эвакуированы 220 человек.