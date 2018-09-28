Кемеровская компания построит в Иркутске спорткомплекс более чем за 6,3 млрд рублей

ИРКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Кемеровская компания "СДС-Строй" по результатам аукциона получила возможность построить в Иркутске специализированный центр по конькобежным видам спорта. Стоимость реализации проекта составит более 6,3 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Иркутской области.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом должен иметь ледовую арену, конькобежные дорожки и трибуны для зрителей вместимостью не менее 6 тыс. мест, два тренажерных, спортивный, хореографический залы, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиницу со SPA-центром, раздевалки, тренерские, судейские и другие административные и вспомогательные помещения.

"Сумма контракта на строительство - 6 млрд 325 млн рублей, из них 4,9 млрд - средства федерального бюджета", - уточняется в сообщении.

Кемеровская компания стала единственным участником торгов. Сдать объект подрядчик должен до 30 ноября 2021 года. Земельный участок под строительство, согласно кадастровому номеру, указанному в документации, находится рядом с действующим Ледовым дворцом. Площадь участка 86 тыс. 227 кв. м.

"Действующий Ледовый дворец продолжит работать, просто он по своим параметрам не подходит для хоккея с мячом, для которого поле должно быть в два раза больше. Новый центр будет отвечать, как этому требованию, так и другим характеристикам, которым должно отвечать спортивное сооружение для тренировки спортсменов по олимпийским видам спорта и проведения соревнований мирового уровня. В 2020 году Иркутск должен принять чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужчин, поэтому мы надеемся, что новый ледовый дворец будет построен к этому сроку", - сообщил ТАСС президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

Компания "СДС-Строй" занимается жилищным строительством, а также возвела спортивный комплекс и центр дзюдо в Кемерове, сейчас строит стадион на 5 тыс. зрителей в Красноярске.