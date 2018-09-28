ОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Третий в России и единственный в Сибири федеральный центр по подготовке водителей открылся в Омске в рамках федеральной программы "Повышение безопасности дорожного движения", сообщается в пятницу на сайте правительства Омской области.

"28 сентября в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ) заработал федеральный учебный центр по подготовке водителей. <...> На право построить у себя такой центр претендовало 40 российских вузов, СибАДИ стал одним из трех победителей. Два других созданы на базе Московского государственного машиностроительного университета и Тихоокеанского государственного университета", - говорится в сообщении.

По словам ректора СибАДИ Александра Жигадло, снижение количества ДТП невозможно добиться без работы с водителями. "Но в первую очередь нужно работать с теми, кто их обучает, в том числе принимает экзамены. Наше новое направление - подготовка экспертов. Это те люди, которые должны будут заниматься сертификацией уже действующих автошкол", - цитирует пресс-служба Жигадло.

Для федерального учебного центра в университете были построены административно-учебный и эксплуатационный корпуса, а также автоматизированный автодром. Здесь одновременно будут проходить подготовку 86 человек. Центр оснащен новейшим оборудованием и тренажерами. В частности, автотренажеры оснащены системой из трех широкоформатных жидкокристаллических дисплеев, которая дает возможность реалистично отобразить панорамный вид с углом обзора 180 градусов с рабочего места водителя, исключая невидимый сектор дороги в боковых зеркалах.

Автопарк центра насчитывает 21 легковой и грузовой автомобиль различных марок, часть из которых оборудованы системой ГЛОНАСС и интернетом для сдачи экзаменов на автоматизированном автодроме без участия экзаменатора. В этом случае данные, полученные во время движения по автодрому, передаются в диспетчерский пункт.