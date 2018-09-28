Выброс золы с Барнаульской ТЭЦ-2 после реконструкции снизится на 900 тонн в год

БАРНАУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Выброс золы в атмосферу со второй теплоэлектростанции Барнаула сократится примерно на 900 тонн в год после ее реконструкции, которая завершится до конца текущего года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК), которой принадлежит теплоэнергостанция.

"До конца года Сибирская генерирующая компания завершит реконструкцию золоулавливающего устройства на котлоагрегате № 13 Барнаульской ТЭЦ-2, работы позволят снизить объемы выброса золы в атмосферу на 800-900 тонн в год", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, реконструкция золоулавливающих устройств производится на станции постепенно с 2012 года. "Работы проведены уже на трех котлоагрегатах. Это позволило суммарно снизить объем выбросов золы на более чем 2,5 тыс. тонн", - рассказали агентству.

Директор Барнаульской ТЭЦ-2 Александр Лукьянов отметил, что в этом проектном решении применяются трубы из нержавеющей стали с наружной тепловой изоляцией. "Это позволит существенно сократить сроки последующих работ по реконструкции и ремонту на оборудовании", - пояснил он.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибирского федерального округа СГК занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской области, Хакасии и Туве. В группу входят 17 теплогенерирующих станций, а также тепловые сети общей протяженностью почти 5,7 тыс. км, ремонтные и сервисные компании.