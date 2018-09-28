Бурятское село Ярикто включено в список самых красивых деревень России

УЛАН-УДЭ, 28 сентября. /ТАСС/. Бурятский улус (деревня) Ярикто, расположенный рядом с местом паломничества буддистов, получил статус "самой красивой деревни России", сообщили в пятницу ТАСС в Министерстве туризма Бурятии.
Всероссийская ассоциация "Самые красивые деревни и городки России" объединяет несколько десятков сельских населенных пунктов, обладающих выдающимся историко-культурным и природным наследием. Одной из целей работы ассоциации стало развитие сельского туризма в "живых" (не музеефицированных) деревнях, селах, поселках, станицах и аулах с численностью населения не более 2 тыс. человек - там, где сохранена самобытность, историческая уникальность.
"Торжественная церемония присвоения статуса улусу Ярикто состоялась сегодня. На въезде в населенный пункт установлен соответствующий знак, что является гарантом его самобытности, сохранения его жителями традиций, памятников культурного и природного наследия", - отметили в министерстве.
Улус Ярикто расположен у подножия Баргузинского хребта на Баргузинском тракте. Недалеко от деревни находится большой валун с нерукотворным изображением буддийской богини материнства, искусства и мудрости Янжимы - самой почитаемой в религии. Лик был обнаружен в 2005 году ламами Буддийской традиционной сангхи России. С тех пор Баргузинский район, где находится изображение богини, стал местом паломничества: считается, молитвы у лика помогают бездетным парам обрести счастье материнства и отцовства.
Улус Ярикто стал третьей деревней в Бурятии, которой присвоен статус самой красивой деревни России. В 2016 году в список были включены село Десятниково, в июле 2018 года - село Большой Куналей, в которых живут старообрядцы (семейские).