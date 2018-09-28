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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

"Норникель" продолжит поддерживать спортивные турниры в Красноярске после Универсиады

В компании сообщили, что рассмотрят различные варианты привлечения спортсменов в Красноярский край и проведения турниров, в том числе на базе горнолыжного комплекса "Бобровый лог"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Компания "Норникель" планирует поддерживать проведение спортивных соревнований в Красноярском крае после завершения Универсиады 2019. Об этом сообщил в пятницу журналистам старший вице-президент "Норникеля" Андрей Бугров.

"Мы после Универсиады 2019 планируем и дальше поддерживать развитие спорта в Красноярском крае. Рассмотрим различные варианты привлечения спортсменов в Красноярск и проведения турниров, в том числе на базе горнолыжного комплекса "Бобровый лог" [принадлежит "Норникелю"]", - сказал Бугров.

Топ-менеджер "Норникеля" напомнил, что в ходе подготовки к Универсиаде трассы "Бобрового лога", где пройдут соревнования по горнолыжным дисциплинам, были сертифицированы в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта (FIS). "Мы готовы и дальше поддерживать проведение соревнований, но для этого нужна инициатива со стороны спортсменов и функционеров", - добавил Бугров.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году (Москва) и в 2013-м (Казань), в марте 2019 года Зимняя универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера выступает компания "Норникель". К Студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

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РоссияЗимняя Универсиада-2019 в КрасноярскеКрасноярский край
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