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Подозреваемого в хищении ректора медвуза в Красноярске отстранили от должности

В отношении Ивана Артюхова и проректора Бориса Краснопеева ранее возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Суд временно отстранил от исполнения обязанностей ректора Красноярского медицинского университета, подозреваемого в хищении более 1 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Как сообщалось ранее, в отношении ректора вуза Ивана Артюхова и проректора Бориса Краснопеева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. "Суд удовлетворил ходатайство следователей о временном отстранении от должности руководителя вуза", - сообщили в главке полиции.

Как установили полицейские совместно с оперативниками УФСБ по краю, в 2016 году руководители высшего учебного заведения присвоили более 1,12 млн рублей, выделенных на оплату работ, якобы выполненных в рамках государственного контракта. В ходе обысков, проведенных следователями ГСУ и сотрудниками УФСБ в кабинетах руководителей вуза изъята рабочая документация.

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