В Новосибирске создали высокочувствительный прибор для экспресс-анализа жидкостей

В Западной Сибири не оказалось крупных городов с низким уровнем загрязнения воздуха

Представитель Западно-Сибирского УГМС уточнила, что наибольшая концентрация городов с повышенным и высоким уровнем загрязнения находится на территории Кемеровской и Новосибирских областей

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