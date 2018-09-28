В Новосибирске создали высокочувствительный прибор для экспресс-анализа жидкостей

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Новосибирские ученые создали высокочувствительный прибор для одновременного многоэлементного анализа жидкостей - он способен по одной капле пробы обнаружить триллионные доли десятков химических элементов, и у него нет аналогов, сообщил ТАСС заведующий лабораторией оптических информационных систем Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН Владимир Лабусов. Первый прибор поставлен на предприятие Росатома.
"В отличие от других приборов, которые определяют элементы периодической системы Менделеева последовательно, наш прибор определяет их одновременно. Это означает, что для анализа нужно в десятки раз меньше времени и объема анализируемой пробы. Предел его обнаружения в среднем для разных элементов составляет десять триллионных долей при объеме пробы 50 мкл", - рассказал Лабусов.
По словам ученого, первый прибор поставлен на предприятие Росатома по переработке ядерных отходов. "Его использование позволит существенно снизить радиационную нагрузку на сотрудников и оборудование при проведении анализа", - отметил Лабусов.
Прибор будет востребован для анализа малых объемов пробы, например, при анализе дорогостоящих медицинских препаратов или радиоактивных веществ. "Бывают случаи, когда синтезированного в лабораториях вещества настолько мало, что не хватает даже на проведение его анализа. Это особенно важно, если речь идет о дорогостоящих медицинских препаратах, например, от рака", - сказал ученый.
Прибор создан ИАиЭ и новосибирским научным предприятием "ВМК-Оптоэлектроника".