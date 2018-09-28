В Западной Сибири не оказалось крупных городов с низким уровнем загрязнения воздуха

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Низкий уровень загрязнения воздуха не зафиксирован ни в одном из крупных городов Западной Сибири. Об этом по итогам трехлетних наблюдений на территории макрорегиона сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС начальник службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Любовь Синявская.

"С низким уровнем загрязнения воздуха у нас [крупных] городов нет, в основном наблюдается повышенный и высокий уровень загрязнения", - сказала Синявская.

По ее словам, замеры на протяжении трех лет проводились среди крупных городов Западной Сибири, в частности в Кемерове, Новокузнецке, Омске, Томске, Барнауле, Горно-Алтайске и ряде городов Новосибирской области.

Как уточнила Синявская, наибольшая концентрация городов с повышенным и высоким уровнем загрязнения находится на территории Кемеровской и Новосибирских областей. Самым загрязненным городом считается Новокузнецк - один из крупнейших моногородов РФ, чья экономика сосредоточена на угольной и металлургической промышленности. Там зафиксирован очень высокий уровень вредных веществ в атмосфере. При этом Новосибирску, согласно исследованию, за последние годы удалось улучшить состояние воздуха.

"Категория загрязнения атмосферы воздуха в Новокузнецке за счет выбросов металлургических предприятий оценивается как очень высокая. А вот уровень загрязнения воздуха в Новосибирске снизился со времен 90-х годов с высокого до повышенного. Во многом это произошло за счет перевода котельных с угля на газ и мероприятий по охране окружающей среды", - добавила Синявская.

Согласно экологическому рейтингу российских городов, который ежегодно составляется Общероссийским народным фронтом (ОНФ) совместно с Минприроды, в 2017 году в десятку самых чистых городов России попал только один сибирский город - Горно-Алтайск.