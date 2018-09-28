Главой столицы Тувы избрана директор гимназии Ирина Казанцева

ТАСС, 28 сентября. Главой города Кызыла и председателем Хурала (городской совет) представителей тувинской столицы выбрана директор гимназии №5 Ирина Казанцева. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации Кызыла.

"На должность главы - председателя Хурала представителей города Кызыла депутаты пятого созыва единогласно избрали Ирину Казанцеву", - сообщили в пресс-службе.

Казанцева является почетным работником общего образования России, победителем конкурса на получение гранта лучшим учителям общеобразовательных учреждений России 2016 года.

Выборы депутатов Хурала представителей Кызыла прошли 9 сентября при 51,44% явке избирателей. Городской совет состоит из 26 депутатов, половина которых избирается по партийным спискам. Список "Единой России" получил поддержку 78% избирателей, также кандидаты от этой партии победили в 10 из 13 одномандатных избирательных округов.

До сентября 2018 года главой Кызыла была Дина Оюн. Однако на городской конференции "Единой России", где выдвигались партийные кандидаты на должность руководителя города, Оюн взяла самоотвод по семейным обстоятельствам.