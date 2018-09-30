ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. В Омске завершена реконструкция моста через реку Омь в центре города, в ходе которой была демонтирована его центральная секция и заменена часть его элементов. Как сообщила пресс-служба мэрии города, движение на мосту будет открыто 3 октября.
"Работы по реконструкции Юбилейного моста выполнены полностью. Этот проект является уникальным. На сегодняшний день это единственный объект в России, ремонт которого был выполнен путем разбора центральной части с использованием системы натяжения для фиксации противоположных частей конструкции", - сказали в мэрии.
В городской администрации уточнили, что проект удалось завершить раньше срока. Согласно документам дата окончания строительных работ - 30 ноября 2018 года. Капитальный ремонт мост начался в прошлом году 6 октября. Из областного и городского бюджетов на ремонтные мероприятия было выделено более 328 млн рублей.
В ходе ремонта для восстановление транспортно- эксплуатационных характеристик моста были заменены его деформированные конструктивные элементы, устранены причина крена фундамента, отремонтированы бетонные поверхности и конструкции. Также были обустроены линия наружного освещения, системы дренажа, гидроизоляция мостового полотна, установлены гранитные бордюры и облицованы камнем лестничные сходы.
Юбилейный мост был спроектирован институтом " Ленгипротрансмост" и сдан в эксплуатацию в 1967 году. Из-за наличия в конструкции консолей длиной более 20 метров этот омский мост отнесен к уникальным объектам. Транспортный объект находится в самом центре города. С моста открывается вид на место слияния рек Иртыш и Омь, где в 1716 году высадился подполковник Иван Бухольц и основал Омскую крепость.