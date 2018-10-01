На борту пропавшего в Иркутской области вертолета были два человека

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Два человека находились на борту вертолета Robinson, пропавшего в районе Бодайбо в Иркутской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщил мэр Бодайбо Евгений Юмашев.

"У нас в районе семь частных вертолетов, упал один из них, принадлежаший старательской артели. На борту были два человека - пилот и пассажир. Известно, что вертолет зацепил ЛЭП, которая проходит через реку Вити", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе города Бодайбо, вертолет Robinson, по предварительной информации упавший в реку в Иркутской области, принадлежит артели старателей "Витим".

"Вертолет принадлежит артели старателей "Витим", на место выехали специалисты, информации о жертвах и пострадавших пока нет", - сказали в организации. В артели не комментируют информацию о падении вертолета.

Следователи начали проверку по факту пропажи вертолета "Робинсон" в Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ.

"У нас есть информация о данном факте. Начинаем проверку", - сказали в ведомстве.

Бодайбинский район находится на востоке Иркутской области, он граничит с Якутией, Бурятией и Забайкальским краем. По данным синоптиков, сейчас в этом районе около пяти градусов тепла, пасмурно, идет дождь. Витим - одна из крупнейших рек Восточной Сибири, правый приток Лены.