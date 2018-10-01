МЧС заявило о нарушениях противопожарной безопасности в сгоревшем ТЦ в Иркутске

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Серьезные нарушения правил противопожарной безопасности имели место при эксплуатации мебельного торгового центра в Иркутской области, где в ночь на 1 октября произошел крупный пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Последняя проверка противопожарного состояния мебельного центра государственными инспекторами по пожарному надзору проводилась в 2015 году. На основании поступившего обращения о нарушениях требований пожарной безопасности была проведена внеплановая выездная проверка данного объекта. По ее результатам было выявлено 11 нарушений требований пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Собственникам здания были вручены предписания об устранении выявленных нарушений.

"В здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения, не соответствовали требованиям эвакуационные пути, также были превышены площади пожарных отсеков. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности собственники здания были привлечены к административной ответственности. Однако в течение срока, данного для устранения нарушений, собственниками была проведена независимая оценка пожарного риска объекта, на основании которой было выдано заключение об отсутствии каких-либо нарушений. Очередная проверка здания на соответствие противопожарным требованиям должна была состояться в 2019 году", - сказал журналистам главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбовь.

По мнению специалистов, быстрому распространению огня на большую площадь способствовала значительная концентрация горючего материала в помещениях и сложная конструктивная особенность здания. "Причина пожара будет установлена в ходе доследственной проверки, на основании которой будет принято процессуальное решение, - заключили в пресс-службе.

Пожар в Иркутском мебельном торговом центре произошел в ночь на 1 октября, пострадавших нет. Для тушения огня привлекали 46 пожарных и 16 машин спецтехники.