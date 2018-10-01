Автомобиль с бетонными блоками попал в ДТП в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 1 октября. /ТАСС/. Автомобиль, груженый бетонными блоками, попал в ДТП в Улан-Удэ, три человека пострадали. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в территориальной службе медицины катастроф.

"Авария произошла около 10:30-10:40 по местному времени (05:30-05:40 мск) в микрорайоне Солнечный. Произошло столкновение микрогрузовика и легковой машины. Три человека получили амбулаторные травмы, тяжелых травм нет, никто не госпитализирован", - сообщили в ведомстве.

Участок дороги, где произошла авария, представляет собой спуск с пригорка, переходящий в поворот. Обстоятельства и причины ДТП выясняются, отметили в управлении ГИБДД.