Филягин не намерен отказываться от участия в выборах главы Хакасии

ТАСС, 1 октября. Кандидат от "Справедливой России", бизнесмен Андрей Филягин опроверг информацию о том, что он намерен отказаться от участия во втором туре выборов главы Хакасии, который состоится 7 октября.

"Я не знаю откуда появилась эта информация. Я не планирую снимать свою кандидатуру, штаб продолжает свою работу", - сказал он в понедельник ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что Филягин откажется от участия во втором туре.

В первом туре выборов главы Хакасии, который прошел 9 сентября, ни один из кандидатов на этот пост не набрал 50% голосов. По итогам голосования во второй тур вышли на тот момент депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов избирателей, а также действующий глава республики Виктор Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов. Однако за два дня до голосования, 21 сентября, Зимин объявил, что снимает свою кандидатуру "по состоянию здоровья", позднее он заявил, что он не желает допустить "раскола" в республике.

На следующий день избирательная комиссия региона предложила участвовать во втором туре выборов Филягину, занявшему третье место с 11,23% голосов избирателей. Филягин подал соответствующее заявление в избирком.