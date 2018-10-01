Новосибирская область выпустит облигаций на 5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области утвердило выпуск облигаций на 5 млрд рублей. Об этом сообщается в размещенном в понедельник на сайте правительства региона приказе.

"Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 5 млн штук, общий объем эмиссии облигаций - 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения - 1,825 дней с начала размещения", - говорится в документе.

Облигации будут размещены на Московской бирже 16 октября. Ставка купонного дохода на первый купонный период будет установлена эмитентом - Минфином Новосибирской области - по итогам проведения конкурса. Генеральным агентом эмитента выступает "ВТБ Капитал".

По данным на 1 сентября государственный долг Новосибирской области составляет 41,09 млрд рублей, объем ценных бумаг - 13 млрд рублей.