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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Экс-сотрудницу стройнадзора Кузбасса оставили в СИЗО по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Светлану Шенгерей задержали 13 сентября, по ходатайству следствия суд арестовал ее на два месяца

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда города об аресте бывшего заместителя начальника региональной инспекции строительного надзора Светланы Шенгерей, обвиняемой по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщили ТАСС в суде.

"Постановление Центрального районного суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Шенгерей, ставшая 12-м фигурантом дела о пожаре в ТЦ, была задержана 13 сентября, по ходатайству следствия суд ее арестовал на два месяца. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По данным СК, она работала в должности замначальника инспекции - начальника отдела стройнадзора в Кемерове с ноября 2013 года до 14 марта 2016 года, в ее обязанности входил надзор за ходом реконструкции здания кондитерского комбината, ставшего впоследствии ТЦ "Зимняя вишня".

Шенгерей была подчиненной другой фигурантки дела - экс- начальницы инспекции стройнадзора Танзили Комковой. По версии следствия, женщины вступили в сговор, зная о существовании нарушений в ходе реконструкции, скрыли их, подписав акт о соответствии здания требованиям безопасности. СК полагает, что за это Комкова помогла Шенгерей с покупкой квартиры.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, погибли 60 человек.

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РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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