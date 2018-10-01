Прокуратура проверила благоустройство Красноярска к Универсиаде-2019

КРАСНОЯРСК, 1 октября. /ТАСС/. Прокуратура проверила соблюдение законодательства при благоустройстве Красноярска к зимней Универсиаде 2019 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратурой города Красноярска проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства, а также законов, регламентирующих порядок реализации полномочий органами местного самоуправления при осуществлении ремонта улично-дорожной сети и благоустройства города", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 13 контрактах по ремонту дорог и благоустройству города, срок окончания работ которых намечен на 30 сентября и 30 октября, есть вероятность несвоевременного выполнения работ. Так, благоустройство на улице Дзержинского выполнено на 30%, благоустройство на проспекте Мира - на 80%.

Прокуратура, "принимая во внимание значимость предстоящего события - XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске", объявила предостережения руководителям муниципальных предприятий-заказчиков, а также подрядчику (Управление зеленого строительства) о недопустимости срывов сроков исполнения работ.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году (Москва) и в 2013-м (Казань), в марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. В качестве генерального партнера выступит компания "Норникель". К Играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.