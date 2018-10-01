В Гостиных рядах в городе Кяхта сгорело кафе

УЛАН-УДЭ, 1 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в Гостиных рядах в городе Кяхта в Бурятии, огнем уничтожено кафе, пострадавших нет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"Сегодня утром на телефон пожарно-спасательной службы от очевидцев поступило сообщение о загорании двухэтажного кирпичного здания "Торговые ряды" в городе Кяхта. На момент прибытия первого подразделения было загорание в кафе. В результате пожара выгорело помещение кафе на площади 80 кв. м, межэтажное перекрытие над магазином на площади 30 кв. м, а также потолочное перекрытие здания на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте ЧП работали огнеборцы пожарной части № 33. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, отметили в пресс-службе.

Гостиные ряды в Кяхте - историческое здание первой половины XIX века, объект культурного наследия Бурятии. В нем совершались важные сделки и готовились товары для торговых караванов, идущих по Великому чайному пути.