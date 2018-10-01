Иркутская полиция задержала подозреваемых в краже 26 лошадей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудниками полиции в Иркутске по горячим следам задержаны подозреваемые в краже 26 лошадей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Жители одного из сел Иркутской области заявили в полицию о том, что пропали их лошади, которые паслись на полях. Потерпевшие предположили, что животные могли быть похищены. По предварительным подсчетам, причиненный ущерб составил 1 млн 200 тыс. рублей", - пояснили в МВД.

На автодороге Иркутск - Качуг сотрудники ДПС по просьбе участкового остановили грузовой автомобиль, в котором перевозились лошади. Находящиеся также в машине граждане одного из государств ближнего зарубежья заявили о покупке животных, однако никаких документов на них представить не смогли.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым задержаны трое ранее судимых местных жителей, подозреваемых в краже. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ ("Кража")", - отметила Ирина Волк.

В настоящее время фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде, а 26 похищенных лошадей возвращены законным владельцам.