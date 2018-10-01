Подрядчика по строительству ледовой арены для бенди и конькобежцев выбрали в Иркутске

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Иркутской области определили подрядчика на проектирование и строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Победителем открытого аукциона стала компания "СДС - Строй", сообщили в пресс-службе областного правительства.

"По результатам процедуры аукционная комиссия признала победителем общество с ограниченной ответственностью "СДС - Строй", - сказал собеседник агентства.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 6,3 млрд рублей, планируется, что он разместится в районе Академического моста в Иркутске. Центр будет включать в себя ледовую арену, конькобежные дорожки и трибуны для зрителей вместимостью около 6 тыс. мест. Для полноценной подготовки спортсменов предусмотрены два тренажерных зала, спортзал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал, конференц-зал, гостиница со SPA-центром и ряд других помещений. Ледовая арена будет трансформироваться в многофункциональную спортивную площадку для игры в волейбол, баскетбол, теннис, катания на роликовых коньках.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, спортивный объект станет уникальным местом для спортсменов регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. "Эта часть страны давно нуждается в современном спортивном объекте, соответствующем всем мировым стандартам подготовки спортсменов по хоккею с мячом, конькобежному спорту и фигурному катанию. Наличие такой площадки позволит проводить в Иркутске соревнования всероссийского и международного уровней", - уточнил Левченко.

Точные сроки начала строительства спортивного объекта пока неизвестны, добавили в пресс-службе.