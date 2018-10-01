В грузовом речном порту Иркутска горит здание

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Производственное здание горит на территории Восточно-Сибирского речного пароходства в Иркутске на площади более 500 кв. м. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

"На территории Восточно-Сибирского речного пароходства идет тушение двухэтажного кирпичного производственного здания", - сообщили в пресс-службе, отметив, что пожару присвоен повышенный номер сложности, так как площадь возгорания большая, в здании могут быть горючие материалы.

Сообщение о возгорании поступило в 14:49 (09:49 мск), в 10:35 (15:35 мск) пожар был локализован.

Пожар возник в арендованном цехе, сообщили ТАСС в Восточно-Сибирском речном пароходстве.

"В этой зоне находится склад, который мы сдаем в аренду", - сказала собеседница агентства.