В Новосибирской области создали Министерство науки и инноваций

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Избранный губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил создать региональное министерство науки и инноваций. Его глава будет назначен позднее, сообщил в понедельник журналистам Травников.

"Создано Министерство науки и инноваций. <…> Такое отдельное подразделение мы планировали создать еще в середине 2018 года в виде управления, но тогда из-за некоторых нормативных ограничений не успели этого сделать. Поэтому такой орган власти с 1 октября начинает действовать уже в статусе министерства", - сказал он.

Губернатор объяснил, что отдельный орган власти понадобился для реализации большого проекта развития Новосибирского научного центра - "Академгородок 2.0". Кандидатура министра науки и инноваций проходит согласование в федеральном правительстве.

Травников также сообщил об упразднении информационно- аналитического управления и управления по контролю за объектами культурного наследия, функции которых были переданы в профильные департаменты и Министерство культуры.

Кроме того, департамент физкультуры и спорта преобразован в министерство. Последнее решение травников объяснил большими задачами, которые стоят перед этим подразделением по подготовке к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Формирование правительства

В пятницу, 28 сентября, губернатор подписал постановление о формировании основного состава правительства Новосибирской области. Должность первого заместителя губернатора сохранил Юрий Петухов. Помимо него у Травникова еще четыре заместителя, среди них один новый - экс-министр природных ресурсов региона Александр Дубовицкий. Станислав Тишуров, занимавший должность заместителя губернатора с июля 2018 года, вернется на работу в Россельхозбанк.

Свои посты также сохранили большинство региональных министров. Покинул правительство министр здравоохранения области Олег Иванинский, на место которого назначен главврач Новосибирского клинического центра крови Константин Хальзов.

Три члена правительства - министр строительства Иван Шмидт, министр образования Сергей Федорчук и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов - остаются в статусе исполняющих обязанности.

Ранее Травников сообщал журналистам, что основной состав правительства сформирует к концу сентября, а окончательно утвердят его до конца года. В понедельник он уточнил, что отдельные кадровые решения при необходимости будут приниматься в 2019 году.

Выдвинутый "Единой Россией" Андрей Травников 9 сентября получил на выборах главы региона 64,52% голосов. Досрочные выборы в Новосибирской области были назначены в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого в октябре 2017 года. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды.