Пожар в грузовом речном порту Иркутска ликвидирован

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в грузовом речном порту Иркутска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован на площади 500 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет. В пресс-службе пояснили, что в 11:20 мск ликвидировано открытое горение. "В настоящий момент проводится проливка и разбор строительных конструкций. После этого к работе приступят эксперты пожарной испытательной лаборатории для установления причин ЧП", - пояснили в ведомстве.

На месте работали восемь единиц техники и 26 человек личного состава. Из гаража, примыкающего к зданию, был эвакуирован автомобиль. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что специальные замеры воздуха не проводились. "В этом нет необходимости, это не химзавод", - сказал представитель ведомства.

По данным Восточно-Сибирского речного пароходства, в зоне пожара находится склад, который сдается в аренду. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, так как площадь возгорания была большой, а в здании могли находиться горючие материалы.