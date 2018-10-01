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Пресс-служба главы Забайкалья не комментирует сообщения о возможной отставке Ждановой

В пресс-службе губернатора края сообщили, что Наталья Жданова работает согласно своему графику

ЧИТА, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-служба губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой отказалась от комментариев по поводу сообщений о ее возможной отставке.

Ранее в понедельник РБК со ссылкой на источники в руководстве региона сообщил о том, что Жданова может досрочно уйти в отставку в рамках очередной ротации губернаторского корпуса.

"Слухи мы не комментируем. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова работает согласно своему графику", - сказала ТАСС начальник пресс-службы Елена Назарова.

Глава Забайкалья находится в Чите, в понедельник она встретилась с депутатами нового созыва краевого парламента.

Жданова возглавила Забайкальский край весной 2016 года, в сентябре того же года она победила на губернаторских выборах, набрав свыше 54% голосов.

Теги
РоссияЖданова, Наталья НиколаевнаЗабайкальский край
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