Пресс-служба главы Забайкалья не комментирует сообщения о возможной отставке Ждановой

ЧИТА, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-служба губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой отказалась от комментариев по поводу сообщений о ее возможной отставке.

Ранее в понедельник РБК со ссылкой на источники в руководстве региона сообщил о том, что Жданова может досрочно уйти в отставку в рамках очередной ротации губернаторского корпуса.

"Слухи мы не комментируем. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова работает согласно своему графику", - сказала ТАСС начальник пресс-службы Елена Назарова.

Глава Забайкалья находится в Чите, в понедельник она встретилась с депутатами нового созыва краевого парламента.

Жданова возглавила Забайкальский край весной 2016 года, в сентябре того же года она победила на губернаторских выборах, набрав свыше 54% голосов.