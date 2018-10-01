Глава Забайкалья посоветовала новому составу краевого парламента пройти обучение

ЧИТА, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в понедельник на встрече с депутатами нового созыва регионального парламента посоветовала им пройти дополнительное обучение.

9 сентября, в единый день голосования, в Забайкальском крае выбрали новый состав парламента. Из 50 его депутатов лишь 16 человек работали в предыдущем созыве. Самому молодому парламентарию исполнилось 22 года - это представитель "Справедливой России", студент Игорь Макаров.

"В связи с тем, что произошло значительное обновление Законодательного собрания, я думаю, следует сделать упор на обучающие, методические семинары", - сказала Жданова, уточнив, что, несмотря на жизненный опыт новых депутатов, в работе законодателей есть "тонкости, нюансы, которые необходимо специально разъяснять".

Депутатов Заксобрания Забайкалья избрали на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе: 25 человек - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. В результате голосования "Единая Россия" получила 21 мандат вместо прежних 36. КПРФ и ЛДПР увеличили представительства с четырех до 14 и 10 человек, "Справедливой России" достались три мандата. Впервые в региональный парламент прошли по одному представителю Партии дела и Партии пенсионеров России.