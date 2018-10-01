Энергетики СФО во время первых масштабных учений на Алтае выполнят трехлетний план работ

ТАСС, 1 октября. Самые масштабные учения энергетиков за всю историю Сибирского федерального округа начались в филиале ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") - "Горно-Алтайские электрические сети" ("ГАЭС"). Специалистам предстоит выполнить трехлетний план по расчистке просек и замене проводов, чтобы повысить надежность энергоснабжения региона, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ПАО "МРСК Сибири".

"Это беспрецедентные для Сибири учения. Цель тренировок - повышение надежности электроснабжения жителей Алтая, налаживание взаимодействия с коллегами из других регионов и обмен опытом. Три месяца в регионе будут работать бригады электромонтеров из "Омскэнерго", "Хакасэнерго", "Бурятэнерго", "Читаэнерго", "Алтайэнерго" и "Кузбассэнерго - региональные электрические сети". Объем работ колоссальный: они должны выполнить сверх утвержденных ремонтов трехлетний объем работ по расчистке и расширению просек линий 10-110 киловольт (кВ) и замене проводов", - сообщили в пресс-службе.

Как поясняют в организации, Алтай был выбран потому, что в последние годы там есть серьезные метеорологические перемены: появились штормовые ветра, не свойственные для гор, сильные снегопады - тяжелый мокрый снег налипает на провода, наблюдаются "ледяные" дожди. Частые причины аварий - падение деревьев на ЛЭП.

Сотрудники "МРСК Сибири" в преддверии зимы расчистят дополнительно 482 га леса вокруг ЛЭП во всех 10 районах республики, заменят 80 км проводов - это в 3,5 раза больше, чем планировалось ранее. На дополнительные работы компания направила 150 млн рублей. В учениях, которые продлятся до 22 декабря, примут участие 240 человек, подключатся подрядные организации и будут задействованы 42 единицы высокопроходимой техники. По словам и.о. замгенерального директора филиала "ГАЭС" Андрея Меделянова, при необходимости, социально-важные объекты будут запитаны от резервных источников - для минимизации плановых отключений готовы десятки передвижных дизель-генераторов.

"Россети" - одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Контролирующий акционер - государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале."МРСК Сибири" - дочернее общество ПАО "Россети", действует на территории девяти регионов Сибири.