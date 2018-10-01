Поиски упавшего в реку в Иркутской области вертолета приостановлены до утра

ТАСС, 1 октября. /ТАСС/. Поиски вертолета Robinson, упавшего в реку в Бодайбинском районе Иркутской области, приостановлены до утра. Об этом ТАСС сообщил дежурный сибирского авиационного координационного центра поиска и спасания.
"Поиски приостановлены до утра, время их возобновления пока неизвестно", - сказал дежурный.
Он отметил, что место предполагаемого падения установлено, но само воздушное судно еще не обнаружено. "Есть пятно на реке, но это не говорит о том, что вертолет найден", - подчеркнул собеседник агентства.
Пропавший вертолет
Вертолет Robinson, принадлежащий золотодобывающей артели "Витим", не вышел на связь в понедельник в назначенное время - в 12:45 (07:45 мск) по местному времени. На борту находились два человека - пилот и работник артели. По предварительным данным, они погибли. Предположительно, вертолет задел линию электропередачи и упал в реку Витим.
Ранее мэр Бодайбо Евгений Юмашев рассказал, что вертолет, предположительно, находится на глубине 11 метров. Искать его будут водолазы, которые приступят к работам 2 октября. В настоящий момент на месте происшествия находятся представители МЧС, руководитель дежурной диспетчерской службы, полиция. Юмашев также отметил, что упавший вертолет с берега не видно.
Вертолет упал в районе микрорайона Бисяга в пяти километрах от города Бодайбо. На место происшествия направлены подразделения государственной инспекции по маломерным судам, оперативная группа бодайбинского пожарно- спасательного гарнизона, сотрудники полиции. В поисковых работах задействованы 36 человек и 11 единиц техники.
Артель "Витим" по добыче россыпного золота входит в тройку лидеров Иркутской области.