Работа шахты на руднике в Алтайском крае возобновлена после задымления

БАРНАУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Работа шахты Зареченского рудника в Алтайском крае возобновлена после задымления. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Шахту проветрили, провентилировали, ущерба нет, пострадавших нет. В настоящее время шахта продолжает работу", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, в ночь на воскресенье в шахте рудника произошло задымление из-за короткого замыкания. "В шахту затянуло дым, 30 горняков временно были эвакуированы", - уточнили в главке.
Работа шахты была приостановлена для проветривания и ремонта электрооборудования.
Рудник принадлежит ОАО "Сибирь-Полиметаллы" (дочернее предприятие Уральской горно-металлургической компании).