Губернатор Новосибирской области призвал усилить меры по предотвращению пожаров в морозы

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в связи с надвигающимися морозами призвал усилить работу по предотвращению пожаров в жилом секторе. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

По сообщению сайта Гидрометцентра РФ, в Новосибирской области в ближайшую неделю ожидается понижение ночной температуры до -33 градусов. Дневная температура при этом будет находиться на отметке ниже -20 градусов.

"За начало отопительного периода по сравнению с прошлым годом на территории области значительно сократилось количество пожаров, более чем на 100 единиц, однако количество погибших и травмированных людей не сократилось. За два месяца мы потеряли 40 человек, примерно такое же количество у нас было и в прошлом году, поэтому очевидно, что нам нужно усиливать работу и мероприятия прошлого года и, возможно, предлагать новые. Наступают морозные дни <...> Ожидается, что у нас будет всплеск пожаров в жилом секторе", - сказал Травников.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, для того, чтобы усилить работу по предотвращению пожаров, которые могут произойти в период низкой температуры, в регионе в несколько раз увеличивают количество профилактических групп, представители которых ведут беседу с жителями домов о пожарной безопасности.

"В эти группы входят не только сотрудники пожарного надзора, но и старосты населенных пунктов и представители органов местного самоуправления. <…> Когда прогнозируется рост количества пожаров, количество профилактических групп усиливается чуть ли не в три раза по сравнению с повседневной деятельностью", - сказал собеседник агентства.

Губернатор отметил, что половина случаев пожаров в жилом секторе возникает из-за нарушений правил эксплуатации печного и электрооборудования. Как уточнил в ходе оперативного совещания начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, 76% от всего количества пожаров в регионе происходят именно в жилом секторе.