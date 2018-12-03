СК проверит инцидент с повышением температуры на рейсе Новосибирск - Екатеринбург

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Следственные органы проверяют обстоятельства инцидента на борту следовавшего из Новосибирска в Екатеринбург самолета, где наблюдались проблемы с кондиционированием салона. Происшествие, активными участниками которого стали музыканты из группы "Чайф", привело к ухудшению самочувствия пассажиров.

"Следователи проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего рейсом "Новосибирск - Екатеринбург" в минувшее воскресенье. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам проверки принято процессуальное решение", - сообщается в понедельник на официальном канале Следственного комитета РФ в мессенджере WhatsApp.

Как ранее сообщалось, инцидент на борту Embraer 170 (вмещает 78 пассажиров) произошел утром в воскресенье 2 декабря. На протяжении всего полета наблюдались проблемы с системой кондиционирования. По словам пассажиров, температура воздуха либо повышалась до плюс 45-50 градусов, либо резко понижалась. Некоторым пассажирам понадобилась помощь - их приводили в чувства нашатырным спиртом.

На этом самолете летела группа "Чайф", которая возвращалась в Екатеринбург после гастролей. Как следует из опубликованного СК видеоролика, лидер группы Владимир Шахрин на борту лично пытался разобраться в ситуации и призывал экипаж самолета устранить проблемы с кондиционированием. Как сообщила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь группы Марина Залогина, предъявлять требования о компенсации из-за неудобств музыканты пока не планируют.

Официальный представитель авиакомпании S7 сообщила ТАСС, что компания "обязательно разберется в причинах инцидента" и выразила сожаление о произошедшем.