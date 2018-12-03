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Прямой авиарейс из Кызыла в Москву запустят с 14 декабря

Отмечается, что сейчас жители Тувы, чтобы вылететь в Москву, вынуждены добираться более 400 км до Абакана или около 800 км до Красноярска

ТАСС, 3 декабря. Прямой авиарейс, который свяжет тувинскую столицу Кызыл с Москвой, будет запущен с 14 декабря. Об этом сообщил в понедельник глава Тувы Шолбан Кара-оол на аппаратом совещании в правительстве республики.

В Туве нет железнодорожного сообщения, поэтому основные межрегиональные перевозки из республики осуществляются на автомобильном транспорте и авиацией. Сейчас жители Тувы, чтобы вылететь в Москву, вынуждены добираться более 400 км до Абакана или около 800 км до Красноярска.

"У нас с 14 декабря прямой рейс [Москва - Кызыл - Москва] будет выполняться", - сказал Кара-оол.

Как пояснил министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Олег Бады, рейсы будет выполнять авиакомпания "ИрАэро". Планируется осуществлять по два рейса в неделю с перспективой увеличения их частоты.

Сейчас в Туве авиаперевозки стабильно выполняются на двух направлениях - красноярском и новосибирском. С ноября этого года был также запущен авиарейс на Иркутск.

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Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТыва
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