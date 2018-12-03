Хакасия предлагает уравнять права регионов при реализации проекта "Енисейская Сибирь"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Хакасии предлагают реализовывать проект "Енисейская Сибирь" на принципах равенства регионов. Об этом ТАСС сообщил и.о. первого зампреда правительства Хакасии Андрей Асочаков.
Проект, объединяющий три региона - Красноярский край, Хакасию и Туву, был инициирован Красноярским краем в прошлом году. В феврале 2018 года идею создания этой экономической зоны поддержал президент России Владимир Путин.
"Самое главное, что мы бы хотели, чтобы принцип управления проектом строились на принципах Евросоюза, каждый имеет равный голос. Я большой, мы небольшие - этого быть не должно. Баланс интересов должен учитываться", - сказал Асочаков.
Он добавил, что глава региона Валентин Коновалов может поднять этот вопрос на одной из встреч глав трех регионов.
По словам Асочакова, регионы смогут реализовывать совместные проекты в сфере развития транспортной инфраструктуры, решать вопросы, связанные с тарифным регулированием, развивать единые бренды и продукты, в том числе и в сфере развития внутреннего туризма.
"В Красноярском крае очень много компаний, которые занимаются организацией внутреннего туризмом, в Хакасии есть специализированный центр туризма, в Туве. Вполне можем создать крупного оператора, который создаст целостный туристический продукт", - сказал Асочаков.
О проекте "Енисейская Сибирь"
Дирекция проекта будет создана на базе Корпорации развития Красноярского края.
В "Енисейскую Сибирь", в частности, входят масштабные инвестиционные проекты "Норникеля", "Полюса", СГК, предполагается строительство железной дороги Курагино - Кызыл и освоение Элегестского угольного месторождения, развитие сельского хозяйства. Масштаб этих проектов, а также их межрегиональный характер дал регионам основание объединить их в один мегапроект. Объем инвестиций в 2018-2027 годах оценивается в 1,8 трлн рублей. Ожидается создание 73,5 тыс. рабочих мест.