В большинстве регионов Сибири 4-6 декабря ожидаются морозы до 48 градусов

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Синоптики предупредили жителей нескольких регионов Сибири о надвигающихся 4-6 декабря морозах. В отдельных районах они будут аномальными и достигнут 42-48 градусов ниже нуля, что ниже нормы для этих дат на 10-12 градусов.

"Мы предполагаем, что сейчас возобновится вторжение арктических воздушных масс в Новосибирскую область и смежные регионы. Сегодня синоптики дали штормовое предупреждение об аномально холодной, морозной погоде на 4-6 декабря по районам Томской и Кемеровской областей. Там ожидаются морозы до 40-43, а по востоку Томской - до 48 градусов. Для начала декабря это, конечно, аномальный холод, температура примерно на 10-12 градусов ниже нормы", - сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.

В Новосибирской области и на Алтае, по его данным, ожидается до 35-40 градусов, что ниже климатической нормы, но не относится к категории аномальных морозов. Синоптик добавил, что вся первая декада декабря в регионах юго-востока Западной Сибири будет холоднее нормы на 4-8 градусов, но основные морозы придутся на 4-6 декабря.

Такая же погода установится в соседней Омской области. Кратковременная оттепель сменится 4 декабря сильными морозами. Как сообщили ТАСС в Обь-Иртышском гидрометцентре, во вторник в самом западном регионе Сибири ожидается температура около минус 20 градусов, в отдельных районах днем похолодает до минус 27, ночью - до минус 36. Такая же погода с небольшими изменениями сохранится 5 и 6 декабря.

По информации Хакасского гидрометцентра, на территории республики с 5-7 декабря ожидается понижение температур воздуха до минус 20-25 градусов, местами до минус 35. В центральных и южных районах Красноярского края похолодает уже со вторника, 4 декабря. Морозы до минус 30-35 градусов продержатся до четверга. В Норильске в эти дни ещё холоднее - около 45 градусов ниже нуля.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области в ближайшие три дня ожидаются морозы до минус 46 градусов. До этой отметки столбик термометра опустится в северных районах области. В областном центре синоптики прогнозируют аномально холодную для декабря погоду: с 4 по 6 декабря среднесуточная температура воздуха в Иркутске будет на 7-13 градусов ниже средних многолетних значений и составит минус 20-23 градуса днем и до минус 29 ночью.

Все службы в повышенной готовности

В связи с надвигающимися холодами коммунальные службы всех регионов приведены в повышенную готовность, вводятся дополнительные меры, чтобы избежать негативных последствий. К примеру, в Иркутской области открыто 49 стационарных пунктов обогрева и питания для водителей, 41 стационарный и 17 мобильных пунктов заправки горюче-смазочными материалами. С наступлением холодов спасатели уже отмечают резкое увеличение количества пожаров, которых в морозы может стать еще больше. В регионе усилили профилактическую работу с населением, в частности, пожарные делают обходы и объясняют жителям необходимость соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации отопительного оборудования.

"Мы будем предупреждать граждан, чтобы они теплее одевались, теплее одевали детей, кроме того напомним о правилах противопожарной безопасности - чтобы не перекаливали печки", - отметили ТАСС в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Главное управление МЧС России по Томской области предупредило о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, а администрация Томска напомнила об ограничениях посещения детьми школ. "Занятия для начальной школы отменяются при минус 26 градусов, ученики средней школы (5-8 классы) освобождаются от занятий при минус 34 градусов без ветра, а старшеклассники - при минус 38", - сказали ТАСС в пресс-службе мэрии.

В Норильске в связи с неблагоприятными погодными условиями, по усмотрению родителей, уже с понедельника разрешается не посещать занятия учащимся с 1 по 4 класс. В настоящий момент в северном городе минус 38 градусов.

Как сообщили ТАСС в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, в связи с ожидаемым похолоданием коммунальщики и энергетики Кузбасса проверили все оборудование аварийных бригад. Все бригады - их более 800 - и два аварийно-восстановительных отряда ЖКХ находятся в полной готовности к устранению возможных неполадок, они оснащены дизель-генераторами. Информационно- диспетчерский центр ЖКХ Кузбасса, действующий на базе областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения, следит онлайн за параметрами котельных, наличием запаса топлива.

"Мы основательно подготовились к зиме, но из-за существующего износа систем теплоснабжения мы весь отопительный сезон держим наготове аварийные бригады. Это помогает пройти пиковый период нагрузок на оборудование и всю зиму в стабильном режиме, обеспечить тепло и свет в домах кузбассовцев, на предприятиях и важнейших социальных объектах, сделать жизнь людей комфортной в суровых условиях Сибири", - сказал ТАСС первый замгубернатора Вячеслав Телегин.