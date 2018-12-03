Глубокий снежный покров затрудняет поиски пропавших в Хакасии четырех туристов

АБАКАН, 3 декабря. /ТАСС/. Глубокий снежный покров осложняет поиски четверых туристов, пропавших 24 ноября возле села Приисковый в Хакасии. Об этом сказал заместитель начальника Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда Евгений Македон в видеокомментарии, размещенном на сайте ГУ МЧС по Хакасии.

Группа туристов пропала 24 ноября. Трое из них - жители Красноярского края, одна - жительница Саяногорска (Хакасия). Они катались на снегоходах в Орджоникидзевском районе республики. О ЧП сообщил мужчина, сдававший туристам жилье в селе Приисковый.

"Поисковые работы продолжаются в поселке Приисковый, ведутся наземными группами. В воскресенье для поисков использовали воздушное судно. Были обследованы долины ручья Известковый, Теплый, верховья реки Левая Сарала. Работы осложняются глубоким снегом", - сказал Македон.

Ранее были обнаружены три снегохода и предположительное место стоянки. Был привлечен кинологический расчет, но безуспешно. Поисковая собака не смогла работать в условиях глубокого снежного покрова - толщина рыхлого снега местами превышала полтора-два метра.

По мнению спасателей, пропавшие туристы покинули место, где было обнаружено убежище, во время бурана. Не имея точного направления движения и средств для ходьбы по глубокому рыхлому снегу, в условиях сильного ветра и практически нулевой видимости группа не могла уйти далеко от места обнаружения снегоходов. "Сейчас все надежды на благополучный исход поисковой операции связаны с обнаружением возможного укрытия пропавших туристов, скрытого снежным покровом", - подчеркнули в МЧС.

В настоящее время сводная группировка МЧС в районе Приискового насчитывает более 30 человек. Также в поисках принимают участие десять полицейских и более 20 волонтеров.