Красноярский край перейдет на цифровое ТВ летом 2019 года

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Красноярский край перейдет на цифровое телевидение с июня 2019 года. Об этом сообщил в понедельник министр цифрового развития региона Николай Распопин на заседании комитета по промышленности, транспорту и связи краевого Законодательного собрания.

В 2019 году на территории России планируется перейти с аналогового на цифровое телевещание.

"22 ноября на заседание правительства РФ было принято решение о том, что отключение [аналогового вещания] будет поэтапным. Будет нулевой этап - декабрь месяц этого года, первый этап - февраль 2019 года, второй - апрель, третий этап - июнь. По предварительной информации Федеральной комиссии по телерадиовещанию, Красноярский край включен в третий этап", - сказал он.

Министр уточнил ТАСС, что первоначально федеральный центр планировал перевести Красноярский край на цифровое вещание в апреле 2019 года. По словам Распопина, на территории Красноярского края в течение 2019 года сохранится аналоговое вещания краевого телеканала "Енисей".

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 гг.". Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, следует купить приставки DVB T2, кроме того, проверить телеприемники более позднего года выпуска на поддержку данного стандарта. С запуском сети цифрового вещания россияне абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.