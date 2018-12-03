Учитель и 11 школьников госпитализированы в Туве из-за отравления морсом

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Учитель и 11 школьников из села Сукпак в Кызыльском районе Тувы госпитализированы из-за отравления морсом из облепихи. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в СУ СК по региону.

"Госпитализированы 11 школьников 11-12 лет и учитель с предварительным диагнозом - пищевое отравление легкой степени. Начата доследственная проверка по 238 статье УК РФ ("Оказание услуг, не соответствующим требованиям безопасности")", - сказали в СК.

По данным ведомства, мама одного из школьников принесла в школу облепиховый морс, которым и отравились дети. Сейчас на месте работают сотрудники СК и Роспотребнадзора.