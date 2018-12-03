ЦБ обнаружил вывод активов из иркутского Востсибтранскомбанка более чем на 200 млн рублей

ТАСС, 3 декабря. Временная администрация ЦБ РФ выявила операции по выводу активов из Востсибтранскомбанка (Иркутск) более чем на 200 млн рублей, говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, вывод активов осуществлялся бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии путем переуступки третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц.
Временная администрация планирует направить в суд заявление о признании указанных сделок недействительными по основаниям, установленным статьями 61.1-61.9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
ЦБ с 19 октября отозвал лицензию у Востсибтранскомбанка из-за проведения им подозрительных операций, целью которых было сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и вывод высоколиквидных активов более чем на 130 млн рублей.
По данным ЦБ, на 1 октября Востсибтранскомбанк занимал 305-е место по размеру активов в банковской системе РФ.