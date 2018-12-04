Полиция в Новокузнецке возбудила 36 дел по фактам мошенничества в турфирме "Кругосвет"

КЕМЕРОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Полиция города Новокузнецка Кемеровской области возбудила уже 36 уголовных дел по фактам мошенничества в туристической компании "Кругосвет", клиенты которой, купив путевки, не смогли отправиться на отдых. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по области.

"В УМВД России по Новокузнецку поступают заявления от граждан, которые сообщают, что некоторое время назад они оплатили путевки в одной из туристических фирм, однако отправиться на отдых не смогли. По результатам проведенных доследственных проверок следователем УМВД России по Новокузнецку возбуждено 36 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - сказали в пресс-службе.

На сегодняшний день в полицию обратились 114 человек. Следствие, устанавливает сумму причиненного потерпевшим ущерба, по предварительным данным, она составила более 5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, заявления в полицию от клиентов новокузнецкой компании ООО "Кругосвет" стали поступать в октябре текущего года. 8 октября компания объявила о прекращении работы по причине невозможности исполнения обязательств по туристским договорам. Однако клиенты узнали о закрытии компании перед поездкой за границу или уже во время отдыха.

Компания "Кругосвет" работала на рынке туристических услуг в Новокузнецке 11 лет. Она также предоставляла услуги в Кемерове и других городах Кузбасса, в частности в Прокопьевске и Киселевске. Помимо полиции, девять клиентов турфирмы также обратились в Центральный районный суд города Новокузнецка с административными исками.