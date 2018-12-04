При пожаре в омской больнице пострадал один человек

ОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание площадью 20 кв. метров в омской больнице скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Из здания на улицу, где температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов, самостоятельно эвакуировались более 300 человек, еще один человек получил ожоги. "Пожар на площади 20 кв. метров локализован в 11:18 (08:18 мск). Из здания самостоятельно эвакуировались более 300 человек, из подвала звеньями газодымозащитной службы спасены три человека", - сказал представитель главка.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что при пожаре пострадал один человек, по предварительным данным, у него ожоги.

Сообщение о возгорании поступило в 10:37 (07:37 мск), на место происшествия выехало 11 пожарных машин. К моменту прибытия пожарных из здания, где было задымление на первом и втором этажах, самостоятельно эвакуировались около 200 человек.