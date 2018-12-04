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В Кузбассе запустили фабрику по обогащению угля за 3,5 млрд рублей

Сообщается, что на фабрике "Краснокаменская" уже работают порядка 200 человек, при выходе на проектную планируется увеличить численность персонала до 300 человек

КЕМЕРОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "ТалТЭК" (принадлежит инвестиционной компании "Юкас-Холдинг") запустила углеобогатительную фабрику "Краснокаменская" в Кемеровской области, общий объем инвестиций в проект составил 3,5 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании.

"На строительство "Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) "Краснокаменская" ушло чуть больше года, общий объем инвестиций - 3,5 млрд рублей. В настоящее время здесь уже работают порядка 200 человек, при выходе на проектную мощность мы планируем численность [персонала] порядка 300 человек. Фабрика может обогащать угли различных марок - как коксующихся, так и энергетических, - что делает предприятие универсальным и независимым от сырьевой базы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проектная мощность ЦОФ составляет 3,5 млн тонн угля в год. В районе площадки. где строится предприятие, существует развитое железнодорожное хозяйство с пятью приемо-отправочными тупиками. На них угольный концентрат будут отгружать потребителям с дальнейшей выдачей на железнодорожную станцию "Красный камень".

"Фабрика спроектирована по замкнутой водно-шламовой схеме, что исключает сброс воды в реку Тугай. Также на площадке предприятия организован сбор дождевых и талых вод в пруды-накопители, в последующем они направляются для очистки в специальную установку. Для исключения выбросов в атмосферу смонтированы современные аспирационные системы", - отметили в компании.

Так как фабрика расположена в районе деревни Афонино города Киселевск, дополнительно предприятием создан "зеленый щит" на территории 2,8 га. "Со стороны населенного пункта Афонино высажено 3,6 тыс. саженцев сосны, березы и рябины", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС, первоначально инвестиции в ЦОФ оценивались в 2 млрд рублей. В компании пояснили, что удорожание произошло из-за увеличения стоимости оборудования (роста курса валют), а также за счет дополнительных работ, улучшающих безопасность и экологичность предприятия.

Обогащение угля в Кузбассе

В ноябре губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем бюджетном послании сообщал, что обогащение угля - стратегическое направление для региона. По его данным, к 2021 году Кузбасс увеличить добычу до 280 млн тонн (ожидаемый рост к 2018 году 12%), при этом будут построены 11 обогатительных фабрик, что позволит нарастить объем переработки угля до 197 млн тонн, что на 13% больше, чем в настоящее время.

Угольный бизнес "ТалТЭКа" представляет собой производство полного цикла, включая добычу, переработку и реализацию энергетического и коксующегося угля. Основные угледобывающие предприятия компании - ООО "Разрез им. В. И. Черемнова", ООО "Разрез Талдинский-Западный", АО "Луговое" и АО "Поляны" - расположены в Кемеровской области. В 2018 году компания рассчитывает за счет техперевооружения нарастить добычу до 6 млн тонн угля против 4,6 млн годом ранее.

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