В Кузбассе запустили фабрику по обогащению угля за 3,5 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "ТалТЭК" (принадлежит инвестиционной компании "Юкас-Холдинг") запустила углеобогатительную фабрику "Краснокаменская" в Кемеровской области, общий объем инвестиций в проект составил 3,5 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании.

"На строительство "Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) "Краснокаменская" ушло чуть больше года, общий объем инвестиций - 3,5 млрд рублей. В настоящее время здесь уже работают порядка 200 человек, при выходе на проектную мощность мы планируем численность [персонала] порядка 300 человек. Фабрика может обогащать угли различных марок - как коксующихся, так и энергетических, - что делает предприятие универсальным и независимым от сырьевой базы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проектная мощность ЦОФ составляет 3,5 млн тонн угля в год. В районе площадки. где строится предприятие, существует развитое железнодорожное хозяйство с пятью приемо-отправочными тупиками. На них угольный концентрат будут отгружать потребителям с дальнейшей выдачей на железнодорожную станцию "Красный камень".

"Фабрика спроектирована по замкнутой водно-шламовой схеме, что исключает сброс воды в реку Тугай. Также на площадке предприятия организован сбор дождевых и талых вод в пруды-накопители, в последующем они направляются для очистки в специальную установку. Для исключения выбросов в атмосферу смонтированы современные аспирационные системы", - отметили в компании.

Так как фабрика расположена в районе деревни Афонино города Киселевск, дополнительно предприятием создан "зеленый щит" на территории 2,8 га. "Со стороны населенного пункта Афонино высажено 3,6 тыс. саженцев сосны, березы и рябины", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС, первоначально инвестиции в ЦОФ оценивались в 2 млрд рублей. В компании пояснили, что удорожание произошло из-за увеличения стоимости оборудования (роста курса валют), а также за счет дополнительных работ, улучшающих безопасность и экологичность предприятия.

Обогащение угля в Кузбассе

В ноябре губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем бюджетном послании сообщал, что обогащение угля - стратегическое направление для региона. По его данным, к 2021 году Кузбасс увеличить добычу до 280 млн тонн (ожидаемый рост к 2018 году 12%), при этом будут построены 11 обогатительных фабрик, что позволит нарастить объем переработки угля до 197 млн тонн, что на 13% больше, чем в настоящее время.

Угольный бизнес "ТалТЭКа" представляет собой производство полного цикла, включая добычу, переработку и реализацию энергетического и коксующегося угля. Основные угледобывающие предприятия компании - ООО "Разрез им. В. И. Черемнова", ООО "Разрез Талдинский-Западный", АО "Луговое" и АО "Поляны" - расположены в Кемеровской области. В 2018 году компания рассчитывает за счет техперевооружения нарастить добычу до 6 млн тонн угля против 4,6 млн годом ранее.