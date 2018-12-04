Исследователи СФУ работают над созданием уникальных систем биотестирования

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) работают над созданием уникальных биотестов для проведения экологического мониторинга и токсикологического анализа состояния почвы, воды, воздуха и продуктов питания. Система не имеет аналогов в мире. Об этом ТАСС сообщила доцент Института фундаментальной биологии и биотехнологии (ИФБиБТ) СФУ, старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Елена Есимбекова.

"В рамках проекта мы создаем композицию из компонентов и высушиваем ее в форме небольших дисков. При анализе этот диск мы помещаем в пробирку, добавляем последний компонент и все, свечение пошло. Это очень просто делать в полевых условиях, когда надо сделать большое количество анализов за короткое время. Реагенты не требуют специальных условий хранения, их можно использовать как при низкой, так и высокой температуре воздуха, мы также сможем тестировать почву, воздух и продукты питания", - пояснила Есимбекова.

В основе ферментативного реагента, который используется в биотесте, - белковая молекула бактерии Photobacterium leiognathi, способной люминесцировать (светиться) за счет протекания особых химических реакций. В разработке ученых СФУ реакция свечения используется в качестве сигнала об отсутствии загрязняющих факторов в изучаемой пробе.

"Есть контрольное свечение. В случае, если образец не загрязнен, этому свечению ничто не препятствует. Уровень свечения мы измеряем специальным прибором. Если мы добавляем реагент в среду, которая загрязнена токсическими веществами, то свечение начинает уменьшаться - насколько, зависит от количественного содержания загрязняющих веществ", - говорит руководитель проекта.

Задача ученых в рамках научной работы - сделать будущий тест максимально точным, добившись высокого уровня повторяемости результатов, добавила Елена Есимбекова. По данным СФУ, разработка не имеет аналогов в мире. Исследование поддержано совместным грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности.

Для проведения биотестирования в основном используются живые организмы: бактерии, водоросли, рыбы и другие. Ферментатированное биотестирование обладает преимуществами - анализ на молекулярном уровне проводится быстрее и не требует создания специальных лабораторных условий, в которых нуждаются водоросли и рыбы.