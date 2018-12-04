Пожарные потушили возгорание в подвале омской больницы

ОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в подвале омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), сообщила во вторник журналистам пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Пожар ликвидирован в 11:54 (08:54 мск), пострадавших нет", - сказали в пресс-службе. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что один человек получил ожоги.

В региональном Минздраве ТАСС рассказали, что возгорание произошло в подвальном помещении больницы. "Причина устанавливается. Никто из пациентов не пострадал. В течение сегодняшнего дня неотложная помощь будет оказываться в других больницах", - добавил представитель ведомства.

Сообщение о возгорании поступило в 10:37 (07:37 мск), на место происшествия выехало 11 пожарных машин. Из-за задымления на первом и втором этажах здания было эвакуировано более 300 человек. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

В Омске в настоящее время установилась морозная погода, температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов.