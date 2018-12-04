Депутаты Усть-Илимска инициировали отставку мэра

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Фракция партии "Единая Россия" в думе города Усть-Илимска Иркутской области начала сбор подписей депутатов за отставку мэра Вакиля Тулубаева, сообщил во вторник ТАСС депутат гордумы, член фракции Арсений Чихирьков. С Тулубаевым ТАСС связаться не удалось, в его приемной пояснили, что мэр находится в отпуске.

"Этот вопрос [об отставке] поднимался на фракции. В думе лежит соответствующее обращение с инициативой об отправке [мэра] в отставку. Оно должно быть подписано не менее, чем одной третью депутатов, в данном случае достаточно семь подписей, но, исходя из общения с коллегами, я могу предположить, что подписей будет больше", - сказал Чихирьков.

Он уточнил, что необходимое количество подписей планируется собрать во вторник до конца рабочего дня, после чего обращение сразу передадут председателю городской думы. Не позднее завтрашнего дня дума должна будет направить запрос на получение мнения губернатора Иркутской области, а также уведомить мэра об инициативе депутатов. Принимать отставку мэра должны будут на заседании городской думы.

Чихирьков рассказал, что у депутатов накопилось много претензий к работе Тулубаева. Ему ставят в вину ошибки в исполнении программы расселения ветхого и аварийного жилья - город построил для переселенцев больше домов, чем было нужно, в результате остались пустующие площади. Теперь Усть- Илимск должен возместить Фонду содействия рефомированию ЖКХ 20 млн рублей.

Депутаты также недовольны доведением до предбанкротного состояния единственной муниципальной аптеки, потерей финансовой поддержки из областного бюджета из-за несвоевременного заключения контрактов с подрядчиками на ремонт дорог. "Мэр не посещает заседания думы, и те вопросы, которые у депутатов возникают, нам их приходится решать через руководителей управлений, департаментов. А чтобы встретиться с ним и поговорить, это надо пуд соли съесть. Между тем, когда он в 2015 году стал мэром, обещал плодотворно и конструктивно работать с депутатским корпусом", - сказал Чихирьков.

Усть-Илимск - промышленный город на севере Иркутской области, его население составляет 82,5 тыс. человек. Вакиль Тулубаев в 2014 году избрался в думу города от партии "Единая Россия", в 2015 году отказался от депутатского мандата в связи с победой на выборах мэра.