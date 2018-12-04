Отравившиеся соком в Туве школьники находятся в удовлетворительном состоянии

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Госпитализированные накануне после отравления соком из облепихи 11 шестиклассников из села Сукпак Кызылского района в Туве находятся в удовлетворительном состоянии, сообщила во вторник сотрудница пресс-службы Минздрава Тувы.

Недомогание детей вызвал, предположительно, облепиховый сок домашнего приготовления, принесенный в школу одним из родителей. Ранее на собрании было решено давать детям витаминизированные напитки для профилактики простудных заболеваний.

"Состояние 11 детей после пищевой токсикоинфекции удовлетворительное", - сообщили в Минздраве.

По словам главного врача Республиканской инфекционной больницы Анны Сарыглар, после получения результатов лабораторных анализов все дети будут выписаны. Всего за медицинской помощью обратилось 16 детей, пять из которых после осмотра врача были отпущены домой.

После употребления напитка ученики и учительница почувствовали себя плохо, у некоторых детей была рвота. Директор школы вызвал скорую медицинскую помощь.