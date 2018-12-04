В Новосибирске запущена вторая очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Вторая очередь крупнейшего тепличного комбината в Сибири - "Толмачевского" открылась в Новосибирской области. Запуск, в который акционер - группа "Горкунов" - вложил 1,8 млрд рублей, позволит региону полностью обеспечить себя овощами, передает корреспондент ТАСС, находящийся на открытии.

В ноябре 2016 года была запущена первая очередь комбината "Толмачевский". В проект было инвестировано около 3,5 млрд рублей.

"У нас сегодня здесь в Новосибирске появился самый большой тепличный комбинат в Сибири", - сказал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Общая площадь комплекса комбината "Толмачевский" с вводом второй очереди превысит 17,2 га, общий объем производства овощной продукции составит 25 тысяч тонн в год.

"Новосибирская область сможет увеличить обеспечение собственными овощными культурами с 52% до 100%", - сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Тепличный комбинат "Толмачевский" находится рядом с работающим с 2010 года тепличным комплексом "Новосибирский", который производит 12 тыс. тонн продукции в год. В 2020 году компания планирует открыть третий тепличный комплекс - "Обской".